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YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под роликами
11.11.2021 16:35
Видеохостинг YouTube объявил, что перестает показывать количество дизлайков под роликами пользователей на платформе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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