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В Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса
11.11.2021 16:45
В Украине сделано более 20 миллионов прививок против коронавируса, в том числе 277 тысяч граждан вакцинировано за прошедшие сутки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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