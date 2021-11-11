



Відомий танцівник Амадор Лопес став героєм нового випуску ЖВЛ. Під час знімань чоловік поділився радісною новиною.



Танцюрист розповів, що після 20 років життя в Україні отримав українське громадянство.



"Я домігся, я отримав українське громадянство. Так, можна мене привітати, вже ще один українець такий справжній, Лопес свій буде, в Україні буде таке прізвище - Лопес", - сказав він.



Для цього він складав іспит на знання державної мови - української. До нього він готувався місяць.



"Я пройшов іспит з української мови. Я готувався місяць. Не на "добре", зрозуміло, але пройшов", - розповів Амадор.



Окрім цього Амадору доведеться відмовитись від старого громадянства, адже він народився у Венесуелі. Зробити він має це протягом двох років, але найближче посольство розташоване у Москві та зачинене через пандемію.



"Я зараз перебуваю в такому варіанті, що я і не венесуелець, і не українець, тобто хто я – незрозуміло. Я живу в Україні, я хочу бути українцем і не маю таких повноважень. Пан президент дивиться нас, будь ласка, я хочу бути українцем", - сказав Лопес.





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