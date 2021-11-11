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SpaceX отправила в космос четырех астронавтов, которые проведут на МКС полгода
11.11.2021 17:05
Космический корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал в среду в 21:03 (4:03 в четверг по киевскому времени) из Космического центра Кеннеди НАСА, США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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