SpaceX отправила в космос четырех астронавтов, которые проведут на МКС полгода - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
SpaceX отправила в космос четырех астронавтов, которые проведут на МКС полгода
11.11.2021 17:05
Космический корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал в среду в 21:03 (4:03 в четверг по киевскому времени) из Космического центра Кеннеди НАСА, США.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
времени
киевскому
четверг
космического
центра
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->