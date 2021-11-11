|Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку: но есть одно условие
|11.11.2021 17:15
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку при условии, что его переведут в обычную гражданскую больницу.Саакашвили готов прекратить голодовку при одном условии
Ранее Власти писали, что прежний президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что после госпитализации в тюремную больницу его избили.
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