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В Германии впервые с начала пандемии более 50 тысяч случаев коронавируса
11.11.2021 17:15
Германия сообщила о рекордных 50 196 новых случаях коронавируса в четверг, четвертый день подряд зафиксировав новый дневной максимум.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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