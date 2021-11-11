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В Германии впервые с начала пандемии более 50 тысяч случаев коронавируса
11.11.2021 17:15
Германия сообщила о рекордных 50 196 новых случаях коронавируса в четверг, четвертый день подряд зафиксировав новый дневной максимум.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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