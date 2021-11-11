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В Украине утвердили список опасных пород собак
11.11.2021 17:25
Кабинет Министров утвердил перечень опасных пород собак и внес изменения в порядок и правила проведения обязательного страхования ответственности владельцев таких собак за вред, который может быть причинен ими.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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