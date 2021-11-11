



Відома співачка Оля Полякова часто ділиться з фанатами корисними порадами. Також вона разом з Машею Єфросиніною ведуть програму "Взрослые Девочки", де також розповідають корисні речі.



Та тепер Полякова презентувала власну книгу під назвою "неВредные советы взрослой Девочки". Книга має 4 розділи, де розповідається про етапи життя співачки.



Зірка написала про те, як знайти своє покликання, як бути хорошою мамою та водночас розвивати і своє життя. Також Оля ділиться порадами, як отримувати допомогу від Всесвіту у здійсненні своїх бажань та розповідає свої секрети краси та здоров’я.



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