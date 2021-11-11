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Вулкан на Канарах: второй поток лавы достиг Атлантического океана
11.11.2021 17:35
Спустя семь недель после начала извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма еще один поток лавы достиг моря.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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