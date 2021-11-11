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После опроса в Twitter Маск продал часть акций Tesla
11.11.2021 17:55
Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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