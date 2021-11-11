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Ценим высокий уровень партнерства: Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости
11.11.2021 18:05
Президент Владимир Зеленский поздравил президента Польши Анджея Дуду и польский народ с Днем независимости
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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