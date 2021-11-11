Погода, Новости, загрузка...
Ценим высокий уровень партнерства: Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости
11.11.2021 18:05
Президент Владимир Зеленский поздравил президента Польши Анджея Дуду и польский народ с Днем независимости

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий