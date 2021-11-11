



Українська співачка Євгенія Власова цьогоріч стала учасницею шоу "Танці з зірками". Хоч зірка уже покинула проект, проте згадує про нього у своїх соціальних мережах.



У Інстаграм артистка поділилась кумедною історією, яка відбулась у третьому ефірі. Тоді Євгенія та її партнер Макс Леонов танцювали ча-ча-ча і на початку номеру вона випила воду, але не встигла її проковтнути. Тому зірці довелось танцювати з рідною у роті і чекати моменту, коли можна буде її проковтнути.



"На одному з фото можна побачити, що той ковток води, що я повинна була випити на початку номера, випити я не встигла і якийсь час танцювала з водою в роті, підбираючи момент, коли я зможу його проковтнути. Ось так от! Прямий ефір він такий", – прокоментувала знаменитість.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура можна допис випити початку встигла Теги: культура