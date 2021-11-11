Литва, Эстония и Латвия заявили, что Беларусь представляет угрозу для европейской безопасности, так как усиливает «гибридную атаку» с использованием мигрантов.

«Это увеличивает вероятность провокаций и серьезных инцидентов, которые могут перекинуться в военную сферу», – говорится в совместном заявлении министров обороны этих стран, которое цитирует Reuters.

В заявлении министров также говорится о стягивание российских войск к границам с Украиной.

Нынешнюю ситуацию министры назвали одним из самых сложных кризисов безопасности за многие годы и заявили о необходимости единства НАТО и стран ЕС, а также о готовности поддержать Польшу.

Накануне польские власти сообщили, что мигранты бросали камни и ветки в пограничников, использовали бревна, пытаясь ночью сломать забор из колючей проволоки.

Евросоюз обвиняет в миграционном кризисе власти Беларуси и призывает президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию.

Ранее Власти писали, что две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.

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