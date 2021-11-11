Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко , что в мире может наступить постантибиотиковая эра при потере контроля за назначением и лечением антибиотиками.

Глава Минздрава отметил, что устойчивость к противомикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз здравоохранению. В мире ежегодно умирает около 700 тысяч человек из-за инфицирования бактериями, стойкими к антибиотикам, информирует со ссылкой на .

Ляшко подчеркнул: "При потере контроля за назначением и лечением антибиотиками цифра может достичь 10 млн смертей ежегодно уже через 30 лет".

По его словам, когда антибиотики перестанут работать, любая болезнь, которая сегодня при правильном лечении проходит почти незаметно, может стать смертельной для человека.

Министр также обратил внимание, что во время пандемии коронавируса люди стали чаще покупать и использовать антибактериальные препараты.

"Хочу подчеркнуть, что антибиотики не активны по отношению к вирусу. Поэтому COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. Это оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции. А установление этих признаков - это прерогатива врача", – добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость людей к противомикробным препаратам (антибиотикам) входит в десятку самых серьезных угрозздоровью в мире.

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