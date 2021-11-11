Вечером 10 ноября в Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую. Родители спортсменки до сих пор не знают, что ей вменяется.

Задержание произошло по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".

Романовскую доставили в Партизанский РУВД Минска, а позже перевезли в изолятор временного содержания.

В четверг, 11 ноября, в 12:45 должно было начаться судебное заседание по избранию фристайлистке меры пресечения.

Ей грозит штраф в размере от 58 до 2900 беларусских рублей (от 621 грн до 31 тыс. грн), или общественные работы, или административный арест.

После августа 2020 года Романовская активно выражала свою гражданскую позицию, выступая против режима Александра Лукашенко. Позже она была уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу якобы из-за прогулов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира