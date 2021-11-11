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"Я не буду прививать своих детей": Мэттью МакКонахи осудили за выступление против вакцинации
11.11.2021 22:15
"Я не буду прививать своих детей": Мэттью МакКонахи осудили за выступление против вакцинации По теме:

Голливудский актер Мэттью МакКонахи высказался на одну из самых актуальных сегодняшних тем – о вакцинации от COVID-19. Он заявил, что не видит необходимости прививать детей.

.  отметил, что он и его жена, бразильская модель Камила Алвес, прививку сделали. А вот своих детей пара вакцинировать не собирается, информирует  со ссылкой на  . 

По мнению актера, препарат, который используют в борьбе против "ковида" еще недостаточно изучен, и реакция детского организма на него неизвестна. Поэтому 13-летний Леви, 11-летняя Вида и восьмилетний Ливингстон пока что от вируса незащищенные. 

Вивек Мерти. Он объяснил, что дети могут очень тяжело перенести коронавирус и справится с его последствиями. Сегодня в реанимации все чаще попадают именно маленькие пациенты. Именно следовательно их нужно вакцинировать. 

"Испытания показали, что на привитых детях в возрасте от 5 до 11 лет вакцины действуют с 90-процентной эффективностью в борьбе с коронавирусом, а также абсолютно безопасны", – заявил доктор. 







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