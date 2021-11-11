|"Я не буду прививать своих детей": Мэттью МакКонахи осудили за выступление против вакцинации
|11.11.2021 22:15
|
Голливудский актер Мэттью МакКонахи высказался на одну из самых актуальных сегодняшних тем – о вакцинации от COVID-19. Он заявил, что не видит необходимости прививать детей.. отметил, что он и его жена, бразильская модель Камила Алвес, прививку сделали. А вот своих детей пара вакцинировать не собирается, информирует со ссылкой на .
По мнению актера, препарат, который используют в борьбе против "ковида" еще недостаточно изучен, и реакция детского организма на него неизвестна. Поэтому 13-летний Леви, 11-летняя Вида и восьмилетний Ливингстон пока что от вируса незащищенные.Вивек Мерти. Он объяснил, что дети могут очень тяжело перенести коронавирус и справится с его последствиями. Сегодня в реанимации все чаще попадают именно маленькие пациенты. Именно следовательно их нужно вакцинировать.
"Испытания показали, что на привитых детях в возрасте от 5 до 11 лет вакцины действуют с 90-процентной эффективностью в борьбе с коронавирусом, а также абсолютно безопасны", – заявил доктор.
Поделитесь статьей с друзьями