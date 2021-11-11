Голливудский актер Мэттью МакКонахи высказался на одну из самых актуальных сегодняшних тем – о вакцинации от COVID-19. Он заявил, что не видит необходимости прививать детей.

По мнению актера, препарат, который используют в борьбе против "ковида" еще недостаточно изучен, и реакция детского организма на него неизвестна. Поэтому 13-летний Леви, 11-летняя Вида и восьмилетний Ливингстон пока что от вируса незащищенные.

"Испытания показали, что на привитых детях в возрасте от 5 до 11 лет вакцины действуют с 90-процентной эффективностью в борьбе с коронавирусом, а также абсолютно безопасны", – заявил доктор.

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