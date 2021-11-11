СБУ объяснила, почему внесла российского юмориста Галкина в "черный список" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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СБУ объяснила, почему внесла российского юмориста Галкина в "черный список"
11.11.2021 22:45
Служба безопасности Украины объяснила, почему внесла российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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