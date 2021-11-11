Ученые из Оксфордского университета показали, что ген LZTFL1 почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения .

Этот ген встречается встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% этнических европейцев, генетики, информирует со ссылкой на .

Большинство людей с COVID-19 не попадают в больницу, но некоторые заболевают очень тяжелой формой болезни. Уже на первой волне стало ясно, что группы этнических меньшинств в Великобритании с большей вероятностью умирали от COVID-19. Частично этот более высокий риск связан с социально-экономическими факторами. Например, представители этнических меньшинств в Великобритании с большей вероятностью будут жить в густонаселенных районах.

Но еще в 2020 году первые генетические исследования показали, что действительно существуют и генетические различия, которые приводят к более высокому риску тяжелой формы COVID-19. Изучив гены тысяч пациентов с COVID, исследователи нашли двух «подозреваемых»: гены под названием LZTFL1 и SLC6A20 .

Новое исследование ученых из из Оксфордского университета помогло обнаружить, что именно LZTFL1, а не SLC6A20 участвует в заболевании более высокой степени тяжести. 60% людей южноазиатского происхождения несут версию этого гена с более высоким риском по сравнению с 15% между белых людей и только 2% людей африканского или афро-карибского происхождения.

Более того, этот ген очень активен в слое клеток, выстилающих дыхательные пути и легкие. Этот слой клеток, называемый респираторным эпителием, согревает и очищает воздух, прежде чем он достигнет легких, где кислород всасывается в кровь. Он действует как барьер между воздухом, поступающим в дыхательную систему, и внутренними тканями тела и необходим для правильного дыхания.

Исследование показало, что вариант гена снижает способность клеток легких восстанавливать поврежденные ткани и заменять потерянные клетки, что может потребоваться для преодоления тяжелого заболевания.

Этот вариант также заставляет клетки иметь больше копий двух белков (называемых ACE2 и TMPRSS2), которые позволяют вирусу SARS-CoV-2 проникать в клетки и заражать их. Это означает, что люди, которые несут вариант гена высокого риска, скорее только, в конечном итоге будут иметь больше инфицированных клеток, меньшую способность к заживлению и, следовательно, более серьезную инфекцию.

«Мы еще не знаем, насколько непропорционально сильное влияние COVID на людей южноазиатского происхождения в Великобритании связано с этим геном, и эти результаты не означают, что социально-экономические факторы не сыграли важной роли. У нас также пока нет данных о роли гена в странах Южной Азии, где он может быть у большего числа людей, или о том, что это может означать для усилий по борьбе с пандемией там», — признала Ана Вальдес, профессор молекулярной и генетической эпидемиологии Ноттингемского университета.

Но результаты этого исследования важны, потому что они говорят нам, что часть повышенного риска у некоторых этнических групп, таких как люди южноазиатского происхождения, является биологической, а не социальной.

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