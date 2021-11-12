|США предупредили союзников о возможном вторжении России в Украину
|12.11.2021 08:35
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США сообщили союзникам из Европейского Союза, что Россия может использовать возможность вторжения в Украину на фоне усиления напряженности из-за мигрантов и проблем энергоресурсами.США предупредили партнеров о возможной агрессии России
Ранее Власти писали, что власть президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.
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