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США предупредили союзников о возможном вторжении России в Украину
12.11.2021 08:35

США сообщили союзникам из Европейского Союза, что Россия может использовать возможность вторжения в Украину на фоне усиления напряженности из-за мигрантов и проблем энергоресурсами.

США предупредили партнеров о возможной агрессии России

Ранее Власти писали, что власть президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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