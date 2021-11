Депутаты партии «Голос» провели в Вашингтоне встречу с представителями и экспертами американского аналитического центра Atlantic Council of US (Атлантический Совет), и с представителем Государственного департамента США по Восточной Европе Джоном Армстронгом. Депутаты партии «Голос» провели в Вашингтоне встречу с представителями и экспертами американского аналитического центра Atlantic Council of US (Атлантический Совет), и с представителем Государственного департамента США по Восточной Европе Джоном Армстронгом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава фракции «Голоса» в Верховной Раде Ярослав Железняк. Вместе с ним на встрече была глава партии Кира Рудик и прежний глава Гостаможни Максим Нефедов. Также известно, что в Вашингтон, на встречу с представителями Atlantic Council of US и американскими чиновниками, собиралась и прежний нардеп «Голоса» Александра Устинова с коллегами, которая ранее покинула партию и основала группу «Справедливость». Однако, по информации нардепов из «Голоса», в США отменили все встречи с Александрой Устиновой, в том числе из-за ее действий и контактов с Офисом президента и Андреем Ермаком. «После неудачной попытки Александры Устиновой расколоть «Голос» и сместить ее руководство, другими словами захватить партию, в США поняли, что Александра Устинова действует в интересах Офиса президента и определенных украинских олигархов, является их «девушкой легкого поведения», следовательно отказались от публичных контактов с ней», – отметил один из нардепов «Голоса». Перед самым вылетом в США Александра Устинова написала пост на своей странице в Facebook, о том, что якобы сдала два ПРЦ-теста и они оба оказались позитивными, хотя сам результат не выложила. При этом в комментарии под постом нардеп сообщила, что делала вакцинацию от COVID-19 в апреле вакциной Pfizer. Стоит отметить, что официально первую партию Pfizer в Украину привезли только в конце мая 2021 года. Однако уже через 5 дней, нардеп Устинова опубликовала пост, в котором сообщила о негативном тесте на COVID-19 и якобы о том, что она выздоровела через 10 дней после первых симптомов. Источник в партии «Голос» полагает, что такая манипуляция с фейковыми тестами на COVID-19 связанна именно с отказом Александре Устиновой во встрече с американскими представителями и ее политическим провалом. Ранее мы писали о том, что Андрей Ермак взял под контроль Александру Устинову и ее «Справедливость». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика что сша «голоса» представителями том Теги: политика