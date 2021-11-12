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Ексдружина Позитива розповіла, хто був ініціатором їхнього розлучення
12.11.2021 12:35
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Український плут Позитив та його армия Анна нещодавно ошелешили заявою про їхнє розлучення. Пара не розсекречувала деталей такого рішення та не ділилась деталями з журналістами.

Проте у програмі "Зірковий шлях" Анна вирішила розповісти, хто став ініціатором розриву. Виявилось, що саме вона прийняла таке рішення. Та пара роз‘їхалась ще більше 2 років тому та тоді намагались відновити хороші стосунки.

"Не те, що я психанула, пішла і сказала: "Йдіть усі до лазні, я царівна і хочу жити сама". Ні, звичайно. Це боляче, це складний переломний момент. Особливо, коли я ухвалила рішення, що потрібно відпускати одне одного, щоб кожен був щасливий окремо, от тоді був стан, коли ти почуваєшся на повному дні", – поділилася Аня.

Та все ж у мережі ширились чутки про зради Позитива. Зокрема, про його відносини з партнеркою по "Танцях з зірками" Юлією Сахневич.

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"Якщо була інша жінка, то це вже буде на совісті Льоші. Але я нічого про це не знаю. Я скажу, що чутки та плітки у шоубізнесі весь час ходять. Все життя Льоші приписують якісь романи. Тому вірити усім чуткам… Я б не вірила", – заявила Андрійчук.


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