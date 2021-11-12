|Премьер Грузии посоветовал Зеленскому не вмешиваться в дела его страны: Саакашвили вылечат сами
|12.11.2021 13:15
|
Глава правительства Грузии назвал действия Михаила Саакашвили угрожающими стабильности страны, а также заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.Глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны
Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский поинтересовался состоянием здоровья гражданина Украины, ныне заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
По словам премьер-министра Грузии арестант Саакашвили получает медицинскую помощь, соответствующую законодательству Грузии, а его права соблюдаются в соответствии со всеми международными нормами.
Ираклий Гарибашвили также сообщил, что арестант Михаил Саакашвили оказывал сопротивление и оскорблял сотрудников тюремного учреждения во время перевода в тюремную больницу. В связи с этим, власть пенитенциарного учреждения реагировала на подобные действия в рамках регламента, предусмотренным законом.
Глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.
Гарибашвили напомнил Зеленскому, что разыскиваемый Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, хотя на тот момент он уже был осужден и обвинен в других тяжких преступлениях.
На просьбу Зеленского разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, Ираклий Гарибашвили ответил отказом, объяснив его тем, что о здоровье заключенного заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии.
Как ранее сообщали Власти, Зеленский попросил премьера Грузии пустить к Саакашвили украинских врачей.