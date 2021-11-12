Глава правительства Грузии назвал действия Михаила Саакашвили угрожающими стабильности страны, а также заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.

Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский поинтересовался состоянием здоровья гражданина Украины, ныне заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам премьер-министра Грузии арестант Саакашвили получает медицинскую помощь, соответствующую законодательству Грузии, а его права соблюдаются в соответствии со всеми международными нормами.

Ираклий Гарибашвили также сообщил, что арестант Михаил Саакашвили оказывал сопротивление и оскорблял сотрудников тюремного учреждения во время перевода в тюремную больницу. В связи с этим, власть пенитенциарного учреждения реагировала на подобные действия в рамках регламента, предусмотренным законом.

Глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.

Гарибашвили напомнил Зеленскому, что разыскиваемый Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, хотя на тот момент он уже был осужден и обвинен в других тяжких преступлениях.

На просьбу Зеленского разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, Ираклий Гарибашвили ответил отказом, объяснив его тем, что о здоровье заключенного заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский попросил премьера Грузии пустить к Саакашвили украинских врачей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира