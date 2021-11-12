



Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов у вересні 2021 року одружився зі своєю обраницею Анастасією Цимбалару.



Пара стала героями нового виписку програми "ЖВЛ", де розповіли про свої відносини. Виявилось, що пара не одразу полюбила одне одного, а спочатку під ними була ненависть.



"Ми ненавиділи одне одного. Ми лаялися, у мене були істерики, я призначала Гриші репетиції, він на них не приходив. Ми взагалі не могли порозумітися", - пригадала Анастасія.



Проте після цього їм вдалось знайти порозуміння та почати спілкуватись.



"У нас вже починалася якась дивна дружба. Він уже міг мені написати повідомлення перед сном, побажати добраніч. Я розуміла, що це вже не дружба, а симпатія", - говорить акторка.



Григорій довго не міг зізнатись Анастасії у своїх почуттях, тому дівчина спитала про це у коханого. Вони почали жити разом, а у 2018 році Бакланов запропонував обраниці вийти за нього заміж. Проте одружитись їм вдалось лише через 3 роки після цього. Причиною стала робота та завантажений графік пари.



"Ми вирішили попрацювати, у нас було багато знімань, і ми знову перенесли все це на рік. Через рік трапився карантин, було не до весілля, ми знову увійшли в робочий графік. І ось цього літа ми вирішили, що це станеться. Рівно до тієї миті, поки нам не вислали наші робочі графіки", - пригадує Анастасія.



Вони знайшли два спільних вихідних та організували весілля.





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