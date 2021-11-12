Открытие самого крупного казино в Одессе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Открытие самого крупного казино в Одессе
12.11.2021 18:15
Почему игорное заведение First Casino в отеле Гагаринн в Одессе уже называют украинским аналогом Лас-Вегаса? Дело в том, что занимаемая под размещение игрового оборудования площадь казино тут составляет больше 5 тысяч квадратных метров!
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
оборудования
площадь
игрового
размещение
занимаемая
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->