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Открытие самого крупного казино в Одессе
12.11.2021 18:15
Почему игорное заведение First Casino в отеле Гагаринн в Одессе уже называют украинским аналогом Лас-Вегаса? Дело в том, что занимаемая под размещение игрового оборудования площадь казино тут составляет больше 5 тысяч квадратных метров!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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