



Українська співачка Джамала знайшла час для відпочинку після участі у шоу "Танці з зірками" та концертів. Зірка разом зі своїм коханим чоловіком полетіла у Італію



Про це зірка розповіла у своєму Інстаграм. Зараз вони відпочивають у Неаполі, проте не обирали це місто спеціально, а воно просто хотіли швидко полетіти кудись прямим рейсом.



Джамала опублікувала фото з подорожі. У кадрі вона постала у чорних широких штанах та короткому топі, доповнивши лук білим піджаком у принт гусяча лапка та кросівками. Волосся артистка залишила рівним та зібрала його верхню частину. Зірка позувала без макіяжу та додала образу аксесуарів - персні, сережки та підвіску.



Показала Джамала і фото з чоловіком Бекіром. Коханий співачки позував у чорному спортивному костюмі та футболці. Закохані позували дуже щасливими та радісними.



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