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"Надо было прививаться": во Львове в реанимации находится 34-летняя беременная, которая не может дышать без кислородной маски. ВИДЕО
12.11.2021 19:15
"Надо было прививаться": во Львове в реанимации находится 34-летняя беременная, которая не может дышать без кислородной маски. ВИДЕО По теме:

В реанимации Львовской больницы скорой помощи с коронавирусом находится 34-летняя беременная женщина, которая не может дышать без кислородной маски. Она очень жалеет, что не вакцинировалась.

Как говорится в сюжете ТСН, за прошедшие сутки во Львове умерла 23-летняя беременная. Она тоже была без COVID-прививки, не имела сопутствующих патологий, однако поздно обратилась за медицинской помощью. Во время вскрытия медики увидели, что от легких покойной почти ничего не осталось, информирует  со ссылкой на







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 студент 3 курс 20.10.2014 20:46
Терпим, Ваше благородие. :£$%&£$%&£$%&:
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0 #1 20431 17.10.2014 14:38
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