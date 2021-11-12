Бизнесмен Ринат Ахметов отрицает, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Власти писали, что 31-летний сын Рината Ахметова – Дамир Ахметов является обладателем двух вилл в швейцарском кантоне Женева, на берегу Женевского озера.

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