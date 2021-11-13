Советский диссидент и физик Андрей Сахаров ранее утверждал, что репрессии внутри страны постоянно превращаются в нестабильность за рубежом. Его жизнь была ярким свидетельством этого. Внутреннюю ссылку Сахарова отменил в 1986 году Михаил Горбачев, последний руководитель Советского Союза, который освобождал политических заключенных и «терпел» свободу слова. Неслучайно отказ Горбачева от репрессий совпал с завершением холодной войны. Сегодня тезис Сахарова снова актуальный. По данным правозащитной группы «Мемориал», сейчас в России вдвое больше политических заключенных, чем в конце советской эпохи, пишет , сообщает , информирует .

В то же время отношения России с Западом вступили в темный период. Чтобы оправдать репрессии дома, президент говорит своему народу, что политика Запада призвана уничтожить российский образ жизни.

Путин «модернизирует» конфронтацию в своих отношениях с Западом. Лидеры демократических стран должны подготовиться к тому, что будет дальше.

Последняя фаза репрессий началась в 2020 году с отравления оппозиционера Алексея Навального. Навальный выжил после отравления, однако в конце концов попал в тюрьму.

Организация оппозиционера объявлена ​​«вне закона», и значительная часть его команды была вынуждена покинуть страну.

9 ноября оппозиционерку Лилию Чанышеву арестовали, ей грозит десять лет заключения за то, что она работала на Навального, пока его организация еще была легальной. Сеть репрессий распространяется и за пределы политики. В тот же день ректора известного либерального университета России Сергея Зуева «переместили» из домашнего ареста в тюремную камеру, вероятно, чтобы получить признание по сфабрикованному делу.

Треть бюджета российского правительства тратится на безопасность и оборону. Большая часть финансов направлена ​​ на людей, которым выгодно правление Путина и коррупция его режима. Поскольку доходы упали, а недовольство населения выросло, российские полицейские и службы безопасности усиливают свои позиции. Имея на 10% больше персонала, чем в 2014 году, они сейчас превышают численность российских военных сил.

Однако для Путина репрессии не принесут пользы. Он не сможет восстановить процветание, которое помогло повысить его рейтинги в течение первого десятилетия у власти. Однако экономика-крепость, которую Кремль развивал с 2014 года, может выдержать санкции, особенно когда цены на энергоносители высокие, как сейчас. В то же время Россия, которая больше похожа на Иран, чем на Китай, не имеет динамизма для обеспечения устойчивого и стабильного роста.

Отсюда логика конфронтации. Советские лидеры вели холодную войну в соответствии с идеологией коммунизма. Нынешний российский режим утверждает, что «традиционные ценности семьи, культуры, истории разрушаются либеральным Западом и только Путин может их защитить».

Борьба с Западом позволяет Кремлю изображать всех противостоящих режиму — журналистов, защитников прав человека и активистов как «иностранных агентов». Таким образом, режим Путина зависит от антизападной идеологии своей политики так же, как Россия зависит от нефти и газа для своего процветания.

Диктаторы настаивают, что то, как они относятся к своим «подданным», является вопросом суверенитета. На самом деле репрессии – наиболее распространенная тактика автократов. Одной из причин является то, что права человека универсальны. Однако насилие внутри страны часто распространяется и за ее пределы.

И Россия, и Беларусь, где диктатора Александра Лукашенко поддерживает Кремль, «охотились» на диссидентов за границей. Беларусь принудительно посадила самолет, чтобы арестовать диссидента. Польша и Литва приютили белорусскую оппозицию в самоизгнании. При поддержке Кремля Лукашенко начал мстить Европе, привозя беженцев с Ближнего Востока и переправляя их к европейским границам, чтобы создать гуманитарный кризис.

Путин также действует и в более широких масштабах – вмешивается в выборы на Западе, распространяет антивакцинную пропаганду и «ведет войну» с Америкой в ​​Африке и на Ближнем Востоке. Он использует обещание дополнительных поставок газа для ослабления связей между Европейским Союзом и такими странами, как Украина и Молдова. Он снова собрал войска на границе с Украиной.

Хорошая новость в том, что как многие советские люди не верили в преимущества коммунизма над капитализмом, так и большинство россиян не верят в преимущества конфронтации с Западом. Несмотря на активную пропаганду Путина, две трети населения положительно относятся к Западу. Около 80% говорят, что Россия должна воспринимать Запад как партнера и друга. Наиболее ярко это проявляется между молодежи, отвергающей насилие режима и выступающей за права человека.

Западные политики должны обратить внимание на это различие между Кремлем и российским народом. Одним из ответов является гармонизация санкций и сосредоточение их на россиянах, грабящих государство и издевающихся над людьми.

Западные страны также должны начать закладывать основы «постпутинской России», и инвестировать в людей, разделяющих демократические ценности. Никто не знает, наступит эта эпоха через несколько лет или десятилетие. Но трудно поверить, что система Путина переживет его, резюмирует издание.

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