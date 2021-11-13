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МВФ определится с траншем для Украины 22 ноября
13.11.2021 01:15
Совет директоров Международного валютного фонда намерен утвердить результаты первого пересмотра программы stand-by 22 ноября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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