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Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн. гривен
13.11.2021 01:25
Верховная Рада в декабре рассмотрит законопроект №5655 о реформе градостроительства, предлагающий существенно повысить ответственность за незаконное строительство.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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