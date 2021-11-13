Пингвин проплыл 3000 км и добрался до Новой Зеландии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Пингвин проплыл 3000 км и добрался до Новой Зеландии
13.11.2021 01:35
Пингвина Адели, проживающего на побережье Антарктиды и антарктических островах, заметили на побережье Новой Зеландии - в 3000 километрах от дома.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
побережье
зеландии
новой
километрах
дома
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->