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Пингвин проплыл 3000 км и добрался до Новой Зеландии
13.11.2021 01:35
Пингвина Адели, проживающего на побережье Антарктиды и антарктических островах, заметили на побережье Новой Зеландии - в 3000 километрах от дома.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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