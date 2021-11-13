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Франция сохранила открытые границы для путешественников из Украины.
13.11.2021 01:55
Вакцинированные украинцы смогут ездить во Францию ​​и после решения ЕС исключить Украину из списка безопасных с эпидемиологической точки зрения стран.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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