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Минобороны назвало самые убыточные предприятия за ІІ квартал
13.11.2021 02:05
В Министерстве обороны выделили 24 государственных предприятия, которые во втором квартале 2021 года отчитались о совокупном чистом убытке на сумму 12,5 миллиона гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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