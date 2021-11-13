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Минобороны назвало самые убыточные предприятия за ІІ квартал
13.11.2021 02:05
В Министерстве обороны выделили 24 государственных предприятия, которые во втором квартале 2021 года отчитались о совокупном чистом убытке на сумму 12,5 миллиона гривен.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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