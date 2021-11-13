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Экипаж Crew Dragon успешно прибыл на МКС
13.11.2021 02:16
Четыре астронавта, которые накануне отправились в космос на корабле Crew Dragon Endurance, успешно состыковались с Международной космической станцией.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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