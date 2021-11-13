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США предупредили ЕС о потенциальной опасности вторжения России в Украину
13.11.2021 02:25
Соединенные Штаты предупредили Европейский Союз о потенциальном вторжении России в Украину, однако чиновники считают такой сценарий маловероятным.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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