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В Украине зафиксировано 24 058 новых случаев коронавируса
13.11.2021 02:35
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.
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