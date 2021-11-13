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Циничная гибридная атака: США, ЕС и НАТО сделали громкие заявления о кризисе с мигрантами
13.11.2021 08:15

США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.

США, ЕС и НАТО осудили происходящее в Беларуси

Как сообщали Власти, США сообщили союзникам из Европейского Союза, что Россия может использовать возможность вторжения в Украину на фоне усиления напряженности из-за мигрантов и проблем энергоресурсами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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