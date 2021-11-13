



Українська спортсменка Еліна Світоліна стала гостею шоу Слави Дьоміна "Слава+". Зірка розповіла, що її декілька разів запрошували взяти судьба у шоу "Танці з зірками", проте вона не погоджується на таку пропозицію.



Тенісистка пояснила, що відмовляє через відсутність часу. Адже цьому шоу потрібно присвятити не один тиждень, а вона хоче розвивати свою кар’єру по максимуму. Тому, якби вона не була вже спортсменкою, то розглянула б цей варіант.



"У мене немає мінімум семи тижнів, щоб там виступати. Знаю, що там дуже класно, але й треба багато працювати й серйозно готуватися. Хочеться показати себе на сто відсотків, добре виступити. Це може бути спортивний інтерес, щоб не просто бути учасницею, а добре презентувати себе", - розповіла вона.





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