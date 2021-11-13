На утро 12 ноября, на остатках 927 тыс доз вакцины Астразенека. До конца срока годности вакцины осталось 20 дней. Первые дозы колят со скоростью 11 тыс в день. Итого, может будет использовано 220 тыс. Вторые дозы ожидают порядка 600 тыс, но с учетом временного окна на эту партию попадет порядка 500 тыс. В реальности придет 450 тыс, а может и меньше. Таким образом у нас остается 200-250 тыс доз, которые будут утилизированы.

Об этом на своей странице в Facebook Евгений Истребин, информирует со ссылкой на .

1 ноября, уже истек срок годности у 460 тыс доз Астразенеки, и я считаю это непозволительное расточительство и не эффективное использование вакцины.

Предлагаю эти вакцины разрешить к использованию в качестве бустера ( прививки) для некоторых категорий граждан (никакой принудиловки, речь про дозволение к использованию, кто хочет, пусть идет на вакцинацию)

Обратимся к опыту Великобритании.

Рекомендации по применению вакцины выдает JCVI -Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Это аналог нашей НТГЕИ - Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики.

Далее NHS – это National Health Service, это аналог нашей системы здравоохранения (больницы, семейные врачи и т.д.) начинает использовать рекомендации JCVI или не начинает.

Так вот. на использование третьей (бустерной) дозы вакцины в виде 1 (третьего) укола.

Кому разрешено делать ?

- люди от 50 лет и старше

- люди, которые живут и работают в домах престарелых

- передовые медицинские и социальные работники

- люди в возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое

подвергает их высокому риску серьезного заболевания COVID-19

- люди в возрасте 16 лет и старше, которые являются основными лицами, осуществляющими уход за людьми из группы высокого риска COVID-19

- люди в возрасте от 16 лет и старше, живущие с кем-то, кто с большей вероятностью заразится инфекциями (например, кто-то, у кого есть ВИЧ, перенес трансплантат или проходит определенные методы лечения рака, волчанки или ревматоидного артрита)

- Беременные люди, относящиеся к одной из подходящих групп, также могут получить ревакцинацию.

Какой срок после окончания полного курса вакцинации должен пройти?

- Не менее 6 месяцев после второй прививки

Какими вакцинами разрешено делать бустер?

Основной выговор они делают на "Файзер" и "Модерну", не зависимо от того, какая вакцина была использована для 1 и 2 прививки, НО так же разрешено использование и Астразенеки. Что очень важно в нашем вопросе.

К концу мая, у нас в стране закончили курс вакцинации очень мало людей, только 21 тыс. человек Астрозенекой и 50 тыс. Файзером, только 71 тыс. человек. У них в конце ноября как раз истечет 6 месячный срок. Но все дело в том что в этой группе люди которые наиболее подвержены риску. Это медработники и пенсионеры 70-80 лет и старше.

Для того чтобы эффективно использовать остатки "Астразенеки", думаю, можно сократить незначительно промежуток с 6 месяцев, например до 5,5 месяцев или 5 месяцев. Не будет в этом ничего ужасного. И тогда наши люди из групп риска смогут получить бустеры.

Конечно, рекомендации будет принимать НТГЕИ, а утверждать МОЗ. Тут слово за профильными специалистами из НТГЕИ. Я только лишь высказываю свое мнение. Но я не могу спокойно смотреть, когда вакцину просто тупо утилизируют из-за тупых и неэффективных управленческих решений наших чиновников, которые все лето занимались великим будивныцтвом, и съёмкой видосов. Вместо популяризации вакцинации.

Поэтому прошу расшарить этот пост, для того, чтобы наши чиновники начали шевелиться, и не допустить утилизации еще одной крупной партии вакцины.

Много граждан ждет разрешения на бустер. Этих граждан не нужно уговаривать, они сами оценивают все риски. От чиновников требуется только разрешение.

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