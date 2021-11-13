



Колишня армия Позитива Анна Андрійчук рідко розповідає про своє життя. Проте вона стала гостею нового випуску "Зіркового шляху", де розповіла деталі.



Анна відверто розказала про своє особисте життя після розлучення. Вона зізналась, що її серце досі вільне та вона готова до кохання.



"Я можу сказати на 100 відсотків з упевненістю, що нарешті моє серце відкрите і вільне. Я зараз щаслива, сповнена жінка, яка, напевно, готова вже до кохання", – розповіла вона.



Також Андрійчук розсекретила, що після розриву з Позитивом їй почали писати багато чоловіків. Та у зірки є вподобання щодо того, яким має бути її обранець.



"По-перше, він має бути впевненим у собі, чітко знати, чого він хоче від життя і в нього має бути гарне почуття гумору. Чоловіки, якщо у вас немає почуття гумору, навіть до мене не підходьте", – зізналась Анна.



Окрім цього Анна зізналась, що нещодавно придбала будинок та вже переїхала у нього.





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