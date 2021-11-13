|"Холостячка-2" 9 випуск: хто покинув шоу за крок до фіналу
|13.11.2021 11:55
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У 9 випуску шоу "Холостячка-2" Злата Огневич з ходила на побачення з усіма учасниками. Вони показали їй свою роботу, оселі та справжнє життя.
На церемонії троянд зірка впевнено дала бутоньєрки 3 учасникам - Андрію Задворному, Максиму Тарапаті та Андрію Хвєткєвічу.
До Дмитра Шевченка у неї було багато запитань, адже слова чоловіка не відповідають його діям. На індивідуальному спілкуванні він переконав Холостячку і вона вирішила не руйнувати все через один випадок. Також Злата зізналась, що відчуває зародження великих почуттів.
Тому у проекті залишились усі 4 учасників. Наступного тижня вони будуть знайомити Огневич зі своїми рідними.
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