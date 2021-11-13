



9 тиждень шоу "Холостячка-2" подарував головній героїні Златі Огневич можливість познайомитись з життям учасників проекту. Зірка завітала у гості до чоловіків та побачила їхню роботу, рідних та близьких.



Зустріч з Андрієм Задворним



Першим зі своїм життям знайомив Злату Андрій Задворний. Чоловік показав їй свій цех по виробництву дитячих іграшок. Також він підготував пазл з фото, де пара цілується - їхній перший поцілунок на Кіпрі.



У офісі Андрій познайомив Злату зі своєю донькою Кірою та колишньою дружиною Аліною. Спершу Огневич було некомфортно, проте згодом вона знайшла спільну мову з екскоханою чоловіка та дізналась від неї багато цікавого.



Після знайомства Андрій та Злата вирушили у квартиру чоловіка. Він підготував для зірки сюрприз - написав пісню та виконав її під гітару.



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Зустріч з Максимом Тарапата



Учасник запросив Огневич на дачу, яку побудував його дідусь. Саме тут він провів своє дитинство та хоче побудувати на цьому ж подвір’ї великий будинок, який хоче розділити зі Златою. Тому вони поїхали разом проектувати майбутній дім. Це дуже здивувало Злату, адже у чоловіка серйозні наміри.



Також Максим розповів, що йому доведеться близько півроку в рік проводити у Китаї через бізнес, це збентежило Холостячку.



Під час спілкування з Тарапатою Злата помітила, що для нього дуже важливий інтим, адже він багато говорив про спальню, ліжко.



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Зустріч з Андрієм Хвєткєвічем



Андрій продав свою квартиру у Києві, тому показав своє хоббі - катання на ковзанах, адже він з дитинства цим займався. Чоловік влаштував героїні Новий рік посеред літа.



Також учасник подарував Златі вишиту сукню від українського бренду. Разом вони вечеряли вегетаріанськими стравами та чоловік розповів про проблеми з його бізнесом, які були 6 років тому, проте він домігся правди та справедливості.



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Зустріч з Дмитром Шевченком



Дмитро вже 10 років живе у Львові та вважає це місто рідним, тому саме сюди запросив Злату. Він зустрів її на ретро-машині та влаштував прогулянку містом.



Також чоловік влаштував для Огневич урок з боксу, адже займається ним 6 разів на тиждень. Це сподобалось Златі та вона насолоджувалась заняттям.



Під час розмови Дмитро розповів, що його дратує те, що Холостячка ходить у гості до інших чоловіків. Їй не сподобались такі слова і вона стала почуватись некомфортно.



Також Шевченко розповів, що немає планів зі Златою на майбутнє, а буде їх планувати, якщо вона обере у фіналі саме його.



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