



Перша ракетка України Еліна Світоліна влітку вийшла заміж за тенісиста Гаеля Монфіса. Зірка не надто розсекречує деталі свого приватного життя, тому воно залишається таємницею для її прихильників.



Однак спортсменка стала героїнею шоу "Слава+" та дала відверте інтерв’ю. У розмові зі Славою Дьоміним Еліна зізналась, що у них з чоловіком є шлюбний договор.



Вона пояснила це тим, що вони обоє заробляють великі гроші та хоч і мають сімейний бюджет, проте кожен з них має свої витрати.



"Гаель хоче велику родину, багато дітей, першою дитиною хоче хлопчика. Я теж. Ми маємо спільний сімейний бюджет, але також маємо свої кошти у кожного окремо. У мене є мої гроші, які витрачаю на переїзди, на тренерів. Він також має свої гроші на його проєкти. Коли ми живемо разом, то є сімейний бюджет на якісь покупки тощо. У нас є шлюбний договор. Напевно, в Україні це не дуже прийнято, бо у нас не так багато жінок, які заробляють чималі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма", – сказала Еліна Світоліна.





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