Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть , где они должны пройти через процедуры получения убежища.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник возмутился тем, что с Украиной даже не посоветовались по этому вопросу, передает , информирует со ссылкой на.

"То, что особенно возмутило и даже шокировало украинскую общественность по поводу этой нелепой инициативы, так это то, что наше правительство заранее даже не спросили и не проконсультировались с ним", - сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 12 ноября.

В ответ на предложение Шмида, украинский посол ответил, что это - "признак отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине".

"Создается чувство, что некоторые германские политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то территории по соседству, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз. Это очевидный случай двойной морали", - подчеркнул Мельник, отметив, что Украины обсудил такое предложение, если оно поступит официально от ЕС.

Секретарь Алексей Данилов : "У нас есть предложение социал-демократам в Германии взять их к себе домой по 2, по 3, по 5. Если мало места, то в Бундестаге — у них там есть кабинеты".

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