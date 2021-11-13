|Аліна Гросу випустила спільну пісню зі своїм коханим: пара заспівала про розлуку
|13.11.2021 13:15
|
Співачка Аліна Гросу активно розвиває свою музичну кар’єру. Зірка записує композиції, які обожнюють її слухачі.
Та зараз артистка вирішила поєднати своє особисте життя та роботу. Аліна записала спільну композицію з бойфрендом актором Романом Полянським. Вони заспівали пісню "Чуства на кассетах".
Аліна зізнається, що трек про розлуку, як важко бути далеко від коханої людини.
"Яка б ця пісня не була на перший погляд, вона не про розставання, а про розлуку! Ми співаємо про те, що важко бути далеко від коханої людини навіть декілька хвилин, я не кажу вже про декілька днів. Потрібно якнайчастіше проводити разом час", - пояснила значення пісні Аліна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями