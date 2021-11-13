|Фискалы назвали суммы налогов, которые будут платиться ФЛП согласно проекта Госбюджета-2022
|13.11.2021 14:15
|
Государственная налоговая служба обобщила суммы налогов и взносов, которые будут платиться физическими лицами предпринимателями с 1 января 2022 года . Разъяснение по этому поводу Главное управление ГНС в Киевской области, информирует со ссылкой на .
Минимальная заработная плата:
- в месячном размере: с 1 января 2022 года – 6500,0 грн; с 1 октября 2022 года – 6700,0 грн.
Начисление ЕСВ:
Ставка начисления единого взноса составляет 22%.
Минимальный размер страхового взноса:
- с 1 января 2022 года – 1430,0 грн. (6500,0 х 22%),
Максимальная сумма страхового взноса:
- с 1 января 2022 составляет 21450,0 грн: максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной заработной платы (6500,0 х 15 = 97500,0 грн), отсюда максимальная сумма страхового взноса 21450,0 грн. (6500,0 х 15 х 22%). То есть это максимальная сумма ЕСВ, уплачиваемая при условии, что сумма полученного застрахованным лицом дохода составит 97 500 грн в месяц и более.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:
- с 1 января 2022 года – 2481,0 грн;
Исходя из приведенных показателей, суммы налогов и взносов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога в 2022 году будут составлять:
ФЛП I группы:
- ЕСВ – с 01 января 2022 г. – 1430,0 грн; с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн.
ФЛП II группы:
- ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн; с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн.
ФЛП III группы:
- ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн; с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн.
ФЛП общей системы налогообложения:
- ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн; с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн.
Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, который определяется как разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными издержками, связанными с хозяйственной деятельностью.
При этом ЕСВ приведен в минимальном размере страхового взноса, а максимальная сумма страхового взноса с 1 января 2022 года составит 21450,0 грн.: максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 97500,0 грн. – 15 размеров минимальной заработной платы (6500,0 х 15 х 22%). То есть это максимальная сумма ЕСВ, которую будет платить ФЛП, если сумма полученного им дохода составит 97500,0 грн. в месяц и больше.
С 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22110 грн. (6700,0 х 15 х 22%).