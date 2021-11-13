



Нещодавно українська співачка М‘ята розповіла про свого хворого сина. У новому випуску ЖВЛ зірка розповіла деталі хлопця.



Артистка розповіла, що її син Юра народився у 2008 році. Усе було добре до моменту, коли йому зробили перше щеплення, виявилось, що йому не можна їх робити.



"Усе добре було доти, поки не зробили перше щеплення. Як виявилося, Юрі взагалі не можна було робити щеплення. У нього було два інсульти. Йому вже 13. У 10 років він тільки почав тримати ручку, тому що рука в нього не працювала. Ми лікуємося по сьогоднішній день. Він розмовляє вже. Зараз я можу сказати те, що я мама, яка в цьому році зробила документи інвалідності своїй дитині", - поділилася М'ята.







Також співачка пояснила, чому вирішила розповісти про це всій країні. Вона хоче, аби батьки таких дітей не здавались та боролись.



"Я вирішила розповісти, тому що… Якщо у батьків є особливі діти, то щоб вони просто ніколи не опускали руки й не зневірювалися у своїх дітях", - пояснила артистка.





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