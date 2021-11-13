Польша может закрыть таможенные пункты на границе с Беларусью и остановить железнодорожное сообщение.

Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский фире радиостанции RMF.

По его словам, Польша может повлиять на Беларусь полным закрытием границы между государствами, включая железнодорожное сообщение.

«Они прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение», – сказал Мариуш Каминьский.

Таким образом польский чиновник пригрозил Беларуси политической и экономической изоляцией.

«Закрытие перехода в Кузнице последовало после того, как непосредственно у этого КПП белорусы спровоцировали миграционную ситуацию, нелегальное пересечение границы. Это был первый предупредительный сигнал. Мы посылаем соответствующие сигналы. Они будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической», – предупредил глава МВД Польши.

По данным МВД Польши, в этом году количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы выросло в 370 раз и превысило 33 тысяч.

Как ранее сообщали Власти, Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена.

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