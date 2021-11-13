



Еліна Світоліна є однією з найуспішніших спортсменок України. Вона поставила безліч рекордів та є гордістю країни.



У новому інтерв’ю зірка розповіла про те, що хоче завжди виступати на високому рівні. Тому тривалість її кар’єри залежить від стану здоров’я. Також Еліна розповіла, що жінки йдуть з тенісу раніше, адже народжують дітей.



"Я не знаю, чи хочу грати на середньому рівні, не демонструючи високих результатів, якщо мені не будуть дозволяти мої травми, якщо мені буде потрібно заліковувати старі травми. Я не знаю, чи хочу виступати на такому рівні. Для мене – тільки бути на найвищому рівні. На цей момент я це можу робити, мені дозволяє здоров'я", - розповіла вона.



Окрім цього Світоліна зізналась, що протягом останніх 5 років у неї не було бажання та думок завершити кар’єру.







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