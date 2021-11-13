



Ексдружина репера Позитива Анна Андрійчук після розлучення вирішила розповісти деталі їхнього спільного життя. Зірка пригадала, як відбувалось їхнє весілля та як зароджувались почуття.



Познайомилась пара, коли дівчині було 16 років у компанії спільних знайомих.



"Потім ми зібралися великою компанією, був Льоша, і якась дівчина запитала у нього, хто я така, а він сказав: "Моя майбутня дружина". Це був такий перехідний вік, юнацький максималізм, і я кажу: "Я в кохання не вірю, що ти розповідаєш? Яка армия?". Ну, в результаті, сталося, як сталося", – пригадала Анна і додала, що зрозуміла, що закохалася в Олексія.



Закохані через рік почали жити разом, а згодом 8 березня Олексій зробив їй пропозицію у ресторані.



"Ми їли, а він каже: "Ну пішли вже додому", – а я йому: "Ну почекай, у мене свято, давай ще посидимо". Я бачила, що він нервував. Ми прийшли додому, я пішла на кухню робити чай, виходить Льоша у смокінгу і кличе мене до кімнати. Я заходжу, а в нас все у свічках і вмикається красива музика, він став на коліно і освідчився. Красиві слова, я плачу. Для кожної дівчинки це такий трепетний момент", – поділилася вона.



А весілля пари відбулось через два роки після заручин - у серпні 2013 року. Вони запросили 150 гостей та це було весілля мрії Анни.



"Весілля моєї мрії. Мені, як дівчинці, хотілося сукню Віри Вонг. Мені батьки зробили такий сюрприз і замовили її з Америки. Це був найідеальніший момент в моєму житті – красивий ресторан, купа друзів. Пам’ятаю, з нас навіть ведучий не взяв гроші, сказав, що він не бачив ще крутішого весілля", – додала Анна.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура він весілля такий був анна Теги: культура